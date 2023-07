Exportações brasileiras de arroz crescem mais de 20% no 1º semestre

As exportações de arroz (base casca) fecharam o primeiro semestre deste ano com crescimento de mais de 20% em relação a igual período de 2022.

De janeiro a junho, os embarques totalizaram 852,3 mil toneladas, contra 689,2 mil t dos mesmos seis meses do ano passado, informa a Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz), com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

A receita das vendas externas de janeiro a junho de 2023 foi de US$ 290,7 milhões, ante US$ 199,3 milhões de igual período do ano passado.

O resultado do primeiro semestre de 2023 representa um aumento de 45% no faturamento na mesma comparação.

Ainda segundo a Abiarroz, os envios de arroz beneficiado, de maior valor agregado, somaram 99 mil t nos primeiros seis meses deste ano, com receita de R$ 44,3 milhões.

No primeiro semestre de 2023, as compras do cereal beneficiado foram lideradas por Peru, Estados Unidos, Espanha, Cabo Verde e Honduras, representando 76% das exportações.

Embarques de arroz em junho

Em junho, os embarques de arroz alcançaram 149,8 mil toneladas, representando US$ 51 milhões.

Em igual mês de 2022, as vendas externas atingiram 131,3 mil t, o equivalente a US$ 37 milhões.

Já as exportações de arroz beneficiado em junho deste ano totalizaram 13,8 mil t, com faturamento de US$ 6,5 milhões.

No mesmo mês do ano passado, as vendas externas do produto beneficiado foram de 13,3 mil t, com receita de US$ 5,6 milhões.

Importações

As compras externas de arroz (base casca) no primeiro semestre de 2023 foram de 732,9 mil t, o equivalente a US$ 242,4 milhões.

As compras externas de arroz (base casca) no primeiro semestre de 2023 foram de 732,9 mil t, o equivalente a US$ 242,4 milhões.

Em junho, o Brasil importou 119,4 mil t, representando US$ 41,6 milhões.

Com informações Canal Rural

