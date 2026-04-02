Expogrande: estruturas começam a ganhar forma para sediar edição que promete ser a maior da história

Com expectativa de público recorde, feira reúne grandes shows, e aposta em inovação com o novo Pavilhão Tech.

Considerada uma das maiores feiras do agronegócio do Centro-Oeste e uma das cinco maiores do país, a Expogrande inicia, na próxima semana dia 9 de abril, mais uma edição em Campo Grande. Consolidado como um dos eventos mais importantes do setor no Brasil, o encontro reúne produtores, empresários, investidores e o público em geral, promovendo negócios, inovação e entretenimento em um só espaço.

Nesta quarta-feira (1º), a reportagem do jornal O Estado acompanhou de perto como estão os prepartivos, com estruturas que já ganham forma para a 89ª edição deste ano. Quem nos recebeu na sede da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), foi o gerente comerciasl, Pedro Fenelon. Com um cronograma repleto de atrações — incluindo shows gratuitos, leilões, exposições e a tradicional “fazendinha”, voltada ao público infantil —, a feira deve superar as últimas edições e promete ser a maior de todos os tempos.

Em 2025, mais de 125 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Laucídio Coelho durante os dias de evento. Para este ano, a expectativa é ainda maior, impulsionada pelo aumento de atividades na programação e pela ampliação dos shows gratuitos abertos à população.

Além da agenda cultural, a Expogrande se destaca pela força econômica. A feira deve reunir mais de 100 expositores, abrangendo desde concessionárias de veículos até empresas de tecnologia e equipamentos voltados ao setor rural. Em 2025, o evento movimentou mais de R$ 642 milhões em negócios, resultado que reforça sua relevância no cenário nacional do agronegócio.

De acordo com a organização, a procura por espaços cresceu significativamente neste ano. Muitas empresas que participaram da edição anterior garantiram presença antecipadamente, e a alta demanda fez com que novos expositores buscassem espaço, atraídos pelas oportunidades de negócios geradas durante a feira.

O impacto da Expogrande vai além do agronegócio. O evento movimenta diversos setores da economia local, como hotelaria, transporte, alimentação e turismo. Durante o período da feira, hotéis registram alta ocupação, enquanto serviços como transporte por aplicativo, comércio ambulante e estacionamentos também são beneficiados, contribuindo para uma importante injeção econômica na cidade.

“O futuro do agro está aqui”

Com o tema , a edição deste ano traz como novidade o Pavilhão Tech, um espaço dedicado à inovação. O ambiente reunirá mais de 40 empresas, entre startups e companhias especializadas em tecnologia para o agronegócio, apresentando soluções que prometem otimizar a produção, aumentar a eficiência e facilitar o dia a dia do produtor rural.

Entre os segmentos mais procurados pelos visitantes estão os de nutrição animal, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos e soluções tecnológicas. Empresas desses setores aproveitam o evento para lançar produtos, oferecer condições especiais e fechar negócios diretamente com o público. Além disso, a área de gastronomia também se destaca, atraindo visitantes e complementando a experiência da feira.

Combinando tradição, inovação e grandes oportunidades de negócios, a Expogrande reafirma seu papel como uma vitrine do agronegócio brasileiro e um dos principais eventos do calendário econômico e cultural de Mato Grosso do Sul.

Agenda de shows

A abertura marcada para quinta-feira (9), com show gratuito de Zezé Di Camargo. A programação segue até o dia 19 de abril, reunindo grandes nomes da música brasileira. Entre as atrações confirmadas estão Gusttavo Lima, Daniel, Diego & Victor Hugo, Luan Santana e Jads & Jadson — que também se apresentam gratuitamente. O encerramento contará com o show de Thiaguinho, no dia 20, véspera de feriado.

Sistema de Cadastro

Expogrande 2026 contará com sistema de cadastro para entrada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.Segundo, Fenelon, a medida tem como objetivo garantir mais segurança, organização e agilidade na entrada do público, além de proporcionar melhor controle de acesso durante os dias do evento.

O cadastro poderá ser feito de forma antecipada pelo site: https://ingressoagro.com.br/. Sendo essa a forma mais recomendada para evitar filas e garantir mais comodidade. Também será possível realizar o cadastro na hora, diretamente no local, porém a orientação é que o público se antecipe.

Após o cadastro, será gerado um QR Code, enviado para o e-mail informado, que deverá ser apresentado na entrada do Parque para liberação do acesso. A entrada no Parque de Exposições será gratuita, com exceção das sextas-feiras e sábados, a partir das 14h, quando haverá cobrança de ingresso no valor de R$ 20,00. Crianças de até 14 anos não pagam.

A iniciativa acompanha uma tendência adotada em grandes eventos do agronegócio no país, visando modernizar o sistema de acesso, reduzir filas e oferecer mais praticidade ao público.

Por Ian Netto