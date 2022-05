Expocanas tem inicio nessa quarta em Nova Alvorada do Sul

Agendada para ser lançada nessa quarta-feira (11) , às 9h, e Expocanas, 1ª Exposição Multissetorial de Nova Alvorada do Sul, município que fica a 110 quilômetros de Campo Grande, deverá se configurar num ambiente que possa projetar toda a potencialidade do município e região como um todo neste segmento produtivo.

O prefeito, José Paulo Paleari, espera que a realização, inédita em termos de município e do Vale do Nova Alvorada do Sul como um todo, venha ser um evento referência e catalisador para o desenvolvimento agroindustrial de toda a região.

“É de grande importância que a Expocanas possa contar com a participação de todos os setores, para que o evento seja uma vitrine e mostre para todo o estado que a atividade Sucroalcooleira e a Agroindústria da cidade e região tem um papel relevante na economia do Mato Grosso do Sul”, frisa Paleari.

Programado para ocorrer na Fazenda Duas Irmãs, a criação da Expocanas conta com apoio da Agrícola MV e do Governo do Estado, sendo realizado nos dias 11 e 12 de maio.

O evento já conta com representantes de 24 Multinacionais confirmados para os campos de Variedades, e terá os principais players do setor de máquinas e implementos do Brasil como expositor, dentre eles John Deere, Stara, Mercedes Benz e Fendt, entre outros.