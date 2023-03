Dinapec conta com participação do Governo com inovações

Presente na Dinapec – Dinâmica Agropecuária, que começa hoje (22) na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, o Governo do Estado representado pelo secretário da Semadesc Jaime Verruck abre as palestras do dia com o tema sobre o MS Carbono Neutro.

“Vamos falar sobre os avanços do Estado em busca da obtenção do certificado de Estado Carbono Neutro até 2030. Esta é uma prioridade do governador Eduardo Riedel e que estamos nos esforçando para obter os resultados desejados, principalmente por meio de programas e incentivos a uma pecuária cada vez mais sustentável”, enfatizou Verruck.

O governo focado em sustentabilidade e agropecuária 4.0 apresenta programas voltados para o futuro, como o MS Carbono Neutro, o Precoce MS e o Prosolo e a eficiência dos trabalhos de sanidade animal em busca da área livre de febre aftosa.

A feira tecnológica bianual tem por objetivo transferir as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos. O evento pretende promover a troca de conhecimentos e saberes que servem para produtores rurais e técnicos promoverem inovações e melhorias no sistema produtivo.

Agraer, também participará e vai levar orientações sobre alternativas de conservação de forragem além de conferir os resultados práticos de uma intervenção realizada por extensionistas em uma média propriedade.

Já os pesquisadores têm a oportunidade de estreitar o relacionamento com os usuários de tecnologias, gerando o intercâmbio de ideias e informações para o aperfeiçoamento dos estudos científicos. A 15ª edição da Dinapec acontece nos dias 22 e 23 de março de 2023, e no dia 24 de março, a Dinapec Jovem.

