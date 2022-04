Demanda externa do frango cresce; Preços sobem no Brasil

A maior demanda internacional pela carne de frango motivou altas nos preços domésticos da proteína, segundo informações do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

Com menor disponibilidade interna de muitos produtos, como peito e filé, vendedores seguem elevando as cotações, buscando garantir a margem frente ao custo de produção ainda alto.

Além das exportações, o período de início de mês, com o recebimento do salário por parte da população, também favoreceu as altas nos preços.

De acordo com dados da Secex, 385 mil toneladas de carne de frango foram exportadas em março, quantidade 13,3% acima da observada em fevereiro e ainda 4,8% maior que a exportada em março/21. Com informações do Cepea.