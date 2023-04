De MS para o Brasil: doce produzido em Jardim recebe Selo Arte

Mesmo sendo de origem mineira, o Doce de Leite conquistou os sul-mato-grossenses e agora ele sai do município de Jardim para o resto do país. Isso porque a produção de doce de leite da fazenda Cabeceira do Prata, sede do Recanto Ecológico Rio da Prata, conquistou o Selo Arte.

O certificado foi entregue ontem (3), pela Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). Com o selo, o produto pode ser comercializado nacionalmente. Além disso, a história do produto também é preservada, junto com os padrões de qualidade e a garantia da procedência da matéria-prima.

Para obter o selo arte, técnicos do Senar/MS realizaram visitas mensais na fazenda ao longo de um ano e auxiliaram em todo o processo de adequação de produção, na parte da estrutura e documentação. Eduardo e Simone Coelho, proprietários da primeira propriedade a conquistar o selo com o auxílio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) em Agroindústria.

Para Paulo Machado, Chef responsável pela gastronomia do atrativo, o Selo Arte coroa o trabalho feito diariamente no Recanto Ecológico Rio da Prata e também na Estância Mimosa. “É uma conquista que destaca não só o pequeno produtor, mas também estimula toda uma cadeia de produção em nosso entorno. O selo é um dos instrumentos mais importantes para o produtor de artesanais, pois é um certificado de identidade e de qualidade”, diz.

Fábrica

A fábrica de Doce de Leite possui dois fogões a lenha e tem capacidade para preparar quatro tachos. Cada tacho possui um volume de 40 litros de leite, que resulta na produção de 10 kg de doce por dia. Diariamente, são fabricados 40 kg de Doce de Leite.

O doce de leite é preparado artesanalmente com leite produzido pelo próprio rebanho Gir Leiteiro da fazenda. Um diferencial que mantém padrões de excelência e assegura a origem dos ingredientes. O processo leva cerca de 8 a 10 horas, até que esteja pronto para consumo e apresente aquele sabor típico de fazenda.