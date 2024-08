Colheita do milho passa dos 94% no Mato Grosso do Sul

De acordo com o levantamento publicado no Boletim Semanal da Casa Rural, divulgado pela Aprosoja MS, a segunda safra do milho saíram dos 91% registrados até a semana anterior para 94,4% do total semeado, gerando um índice de 40,5 pontos percentuais superior em comparação ao mesmo período de 2023.

Os técnicos da Aprosoja classificaram 37,5% das lavouras de campo como boas, 25,6% como regulares e 36,9% como ruins, o que demonstra inferioridade em comparação aos registrados na semana anterior que eram de 37,7% de boas, 25,6% médias e 36,8% ruins.

Após uma demonstração de 10% de hectare (221.800) da área estimada, a produção prevista de 11,485 milhões de toneladas foi reduzia em 19,1%, ficando em 9,285 milhões de toneladas, 34,7% a menos do que a safra passada.

Em relação a produtividade, é prevista 69,77 colheita de sacas por hectare para uma retração de 30,7%.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram