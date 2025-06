Câmara discute nesta terça medidas para aliviar dívidas de produtores rurais de MS

Com o crescimento expressivo dos pedidos de recuperação judicial entre produtores rurais — aumento de mais de 600% em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Serasa — a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza nesta terça-feira (1º), às 14h, uma audiência pública para discutir soluções de reestruturação financeira no campo. O encontro acontece no Plenário 6 do Anexo II da Casa.

O tema central será a securitização das dívidas dos produtores rurais do Estado, medida que visa reorganizar passivos acumulados diante de fatores como seca prolongada, instabilidade de preços e dificuldades de acesso ao crédito.

Propositor da audiência, o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) classificou o cenário como “alarmante” e defendeu ações urgentes para garantir a continuidade das atividades agropecuárias. “A cada dez pedidos de recuperação judicial no país, quatro vêm de Mato Grosso do Sul ou do vizinho Mato Grosso. Muitos produtores já atingiram o limite da capacidade financeira”, pontuou.

Entre os convidados confirmados estão lideranças representativas do setor, como Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA); Fábio Olegário Caminha, da Famasul e Jorge Michelc, presidente da Aprosoja/MS; além de Tauan Almeida e Crislaine Oliveira, também da entidade.

A expectativa é que o debate contribua com propostas concretas para aliviar o endividamento rural, considerado um dos principais entraves à produtividade e sustentabilidade do agronegócio sul-mato-grossense.

Por Djeneffer Cordoba

