Calendário agrícola: plantio da safrinha em MS inicia após atraso na colheita da soja

Segunda safra deve atravessar fases críticas sob risco climático

Parte do milho safrinha em Mato Grosso do Sul já foi semeada fora da janela considerada ideal após o atraso na colheita da soja, provocado pelo excesso de chuvas no norte do Estado nas últimas semanas. A segunda safra entra mais tarde no campo e passa a depender de um regime de chuvas que tende a perder força justamente no período mais sensível do desenvolvimento da cultura.

O problema não está no volume acumulado até aqui, mas no calendário. Segundo o Agro Mensal, relatório da Consultoria Agro do Itaú BBA, com a colheita mais lenta, o plantio avançou de forma irregular. Áreas que, em um ano normal, estariam estáveis dentro da janela agora avançam para um período em que o risco climático cresce.

As projeções indicam redução das precipitações no Centro-Sul entre abril e maio. Para o milho plantado mais tarde, isso significa maior probabilidade de atravessar fases críticas com restrição hídrica, fator que costuma ter impacto direto sobre produtividade.

Até o momento, não há perda confirmada. As lavouras de soja mantiveram bom desempenho, amparadas pelas chuvas recentes, e parte do milho ainda se beneficia da umidade de março. O ponto de inflexão está nas próximas semanas, quando o clima deixa de compensar o atraso e passa a amplificá-lo.

O peso dessa transição é maior porque o milho de segunda safra concentra a maior parte da produção brasileira. Em estados como Mato Grosso do Sul, onde o calendário já saiu do padrão, o resultado final fica mais sensível a variações curtas de clima — não eventos extremos, mas intervalos de chuva mal distribuídos.

No mercado, o pano de fundo é outro. A oferta elevada de soja no Brasil pressiona preços internos no curto prazo, apesar da demanda externa firme, enquanto a alta do petróleo sustenta derivados como o óleo de soja.

Por Djeneffer Cordoba