Cadastro para transporte de animais será obrigatório em MS a partir de julho

A partir de 1º de julho de 2022, será obrigatório que transportadores de animais, tanto físico quanto jurídico, realizem cadastro para a atividade.

Conforme o governo do Estado, o cadastro deve ser feito pelo aplicativo Transportador, que foi criado pela Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do MS) e disponibilizado para mobile. Na primeira etapa, o motorista de cargas vivas deve realizar o cadastro das suas informações, do veículo e da carroceria, se for o caso. As informações podem ser prestadas pelo site.

Em seguida, deverá baixar e instalar o aplicativo “Transportador IAGRO”, que encontra-se disponível para baixar e instalar, gratuitamente, na plataforma do Google Play e Apple Store. Acesse informando seu CPF e CNH previamente cadastro no site (tutorial disponível em nosso Canal do YouTube).

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) definiu o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (2017-2026) que apresenta cronograma e operações a serem executadas para que o estado tenha condições de realizar a transição para estado livre de febre aftosa sem vacinação até 2026.

O cadastramento de transportadores se encontra no eixo “Fortalecimento do Sistema de Vigilância em Saúde Animal” (verde escuro) na operação “Fortalecer os mecanismos de controle nacional de movimentação de animais suscetíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos”.

(Com assessoria)