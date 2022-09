Bataguassu recebe cooperativa em processamento de amendoim

O município de Bataguassu recebeu uma unidade da Casul, cooperativa paulista com atuação no processamento do amendoim, cultura agrícola que vem sendo incentivada pelo Governo do Estado na Costa Leste, por meio da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

Esse é o primeiro investimento da Casul em Bataguassu e a segunda unidade no Estado. “Temos verificado o crescimento do plantio do amendoim na Costa Leste, onde há solo favorável para esse tipo de oleaginosa.

É importante destacar que essa expansão está sendo verificada em áreas de pastagens degradadas e que estão sendo reformadas para a agricultura”, comenta o superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, que participou da inauguração da loja de insumos agropecuários da Casul em Bataguassu, ocorrida na última quinta-feira.

Atividade

O Governo do Estado, por meio da Semagro, tem trabalhado na diversificação das atividades produtivas em Mato Grosso do Sul. Em 2021, uma equipe técnica da Semagro foi até a região de Bataguassu, para reunir produtores, investidores e discutir a produção de amendoim no Estado.

“Esse trabalho está dando resultado Fomos procurados pela Casul, que já estava com as ações em curso para a implantação de uma indústria para beneficiar o amendoim, em Bataguassu. A prefeitura do município já cedeu uma área de 60 mil metros quadrados, próxima à rodovia, para instalação do empreendimento”, reforçou Beretta.

O processo de ampliação da atuação da Casul em Mato Grosso do Sul tem sido acompanhado e apoiado pelo Governo do Estado, por meio da Semagro. O fomento ao cooperativismo e à cultura do amendoim segue a política estratégica de encadeamento produtivo e de ampliação da nossa cesta de produtos agrícolas.

