Arroba do boi tem queda de 16,66% em um ano

Fatores importantes colaboraram para essa queda acentuada

O valor da arroba do boi teve queda de 16,66% no período de um ano, em Mato Grosso do Sul. Enquanto em junho do ano passado estava R$ 294, no mesmo período de 2023 caiu para R$ 245. Os dados foram apurados no sistema de cotação da Famasul.

O presidente do Sicadems (Sindicato das Indústrias de Frios e Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul), Sergio Capuci, salientou fatores que levaram a essa retração.

“O mercado vai se regulando, então são dois fatores importantes que acontecem: um é que o consumo estava mais aquecido com um pouco mais de dinheiro no mercado, estávamos saindo da pandemia. Principalmente a China, que estava mais agressiva nas compras, a exportação estava melhor, tinha mais dinheiro no mercado interno”, explicou.

Outro fator que colaborou para essa queda no valor da arroba foi à diminuição no consumo. “Outro ponto é que teve menos oferta de boi, ou seja, tinha menos boi pronto nessa época (2022). Já nesse ano, o consumo está muito retraído e a oferta de boi, maior. Então, juntado esses dois itens: consumo menor e oferta maior, a consequência é abaixar o preço”, finalizou Capuci.

Estratégia

A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) lançou, recentemente, uma campanha para incentivar o consumo de carne e a pesquisa de preço, com o intuito de suprir as perdas dos criadores com a desvalorização de 21,77% do boi gordo, no primeiro semestre do ano.

A Associação defende que só o criador tem sentido a queda de preço, ou seja, é um fenômeno que só acontece da porteira para dentro e não chega ao consumidor.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, detalhou o intuito do projeto. “O objetivo da campanha é estimular o consumo de carne e nós só vamos conseguir aumentar o consumo se houver uma melhora no preço para o consumidor, porque a arroba para o produtor desvalorizou”, destacou.

Por Suzi Jarde – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

