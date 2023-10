Arroba do boi: confira a cotação dos commodities de MS

A cotação diária do arroba do boi nas principais cidades de MS demonstrou preços estáveis desde o começo da semana do dia 16 de outubro, mantendo os preços na faixa da carne bovina entre R$ 224 a R$ 229. Preço do Frango Congelado por R$ 11,23 por Kg.

Campo Grande

Boi Gordo 15kg: R$ 224,50

Vaca Gorda 15kg: R$ 210,00

Trigo em grão nacional kg: R$ 46,00

Soja em grão kg: R$ 128,00

Milho Seco 60 Sc kg: R$ 38,00

Dourados

Boi gordo kg: R$ 229,00

Vaca gorda kg: R$218,00

Soja em Grão Sc kg: R$ 126,00

Milho Sc 60 kg: R$ 42,00

Três Lagoas

Boi gordo kg: R$ 224,50

Vaca gorda kg: R$ 210,00

Leia mais: