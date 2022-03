Após 8 meses paralisada, exportação de soja é retomada em Porto Murtinho

Após 8 meses com as navegações paralisadas, – devido a seca na bacia do Pantanal-, Porto Murtinho retomou as exportações de soja para a Argentina, pela Hidrovia do Rio Paraguai. A FV Cereais iniciou no dia 26 de março, o carregamento de um comboio de 12 barcaças com 23 mil toneladas.

As operações foram retomadas para navegar com calado de oito pés (2,43 metros), com a régua do rio registrando 2,66 m. O terminal tem estimativa de exportar 450 mil toneladas de soja em fase de contratação, e capacidade para movimentar mil toneladas de soja por hora.

O terminal voltou a operar com 38 trabalhadores, e deve abrir novos empregos com o aumento do fluxo de cargas. No ano passado, a unidade iniciou os embarques em fevereiro e exportou no ano 250 mil de um total de 400 mil toneladas contratadas.

Neste ano, o nível do Rio Paraguai chegou a 4,69 m, na régua de Cáceres (MT), superior a 2019 e 2021. Em 2019, Ladário teve a máxima de 3,92 m, e Porto Murtinho, 4,16 m.

A estimativa é atingir acima de 3 metros em Ladário, no meio do ano. (Texto: Izabela Cavalcanti )

