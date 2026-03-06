Adecoagro renova Selo Mais Integridade e reforça compromisso com o desenvolvimento sustentável na região

A Adecoagro, uma das principais empresas de energia renovável do mundo, recebe a renovação do Selo Mais Integridade 2025 – 2026. Concedida pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), a certificação reconhece empresas que adotam as melhores práticas de governança, transparência e responsabilidade socioambiental.

Para a companhia, a ética não é apenas um valor, mas o pilar central de seu modelo de negócio. A conquista do Selo reafirma o compromisso da Adecoagro com a integridade em todas as suas operações no agronegócio brasileiro, impactando diretamente as comunidades onde atua. Além do reconhecimento ministerial, a renovação é a tradução da solidez para os colaboradores que vivenciam a cultura de integridade diariamente.

“Para as comunidades em que estamos inseridos, como Ivinhema e Angélica, no Mato Grosso do Sul, e Monte Belo, em Minas Gerais, o Selo representa a certeza de que somos uma empresa que promove o desenvolvimento sustentável. Para nossos parceiros, significa a tranquilidade de operar com uma empresa que honra seus compromissos”, destaca a empresa.