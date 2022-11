Expogrande 2023 terá encontro de prefeitos da Bioceânica

“Estamos planejando realizar um evento durante a Expogrande com os prefeitos das cidades que se encontram no traçado da rota bioceânica”. Afirmou o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai durante audiência com a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (Patriota) ao apresentar o planejamento para a realização da Expogrande 2023. A diretoria da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) convidou oficialmente a chefe do Executivo para participar da Expogrande 2023, evento que acontece de 14 a 23 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS).

Guilherme Bumlai, a entidade se colocou à disposição da prefeita para retomar as parceria que o município sempre teve com a Expogrande, evento que durante 11 dias transforma Campo Grande na capital mais rural do País. Nesse aspecto, a prefeita Adriane Lopes manifestou sua intenção de convidar empresários para participarem como potenciais expositores de seus produtos durante a Expogrande 2023, o que elevaria o evento ao status de feira internacional.

O Corredor Bioceânico liga os oceanos Atlântico e Pacífico, permitindo a conexão viária do Centro-Oeste brasileiro aos portos de Antofagasta e Iquique (Chile), passando pelo Paraguai e Argentina. A implantação da Rota Bioceânica irá encurtar a distância para o Oceano Pacífico, colocando o Mato Grosso do Sul mais próximo dos mercados asiáticos, tornando os produtos sul-mato-grossenses mais competitivos.

