Paciente da Santa Casa homenageia profissionais da saúde com desenhos

Em agradecimento a atendimento humanizado recebido na Santa Casa, Alexandre Campos Correa, de 40 anos, resolveu homenagear os profissionais de saúde através de desenhos feitos com caneta esferográfica e mensagens de carinho.

O paulista, que é sul-matogrossense de coração, teve Covid-19 e, durante tratamento UPA (Unidade de Pronto Atendimento) foi diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado. “Comecei a sentir dores na barriga, e achei que era gastrite, mas após cinco dias fui transferido para o hospital com um quadro mais delicado”, contou

Devido as circunstâncias adversas, pensamentos como fugir do hospital e abandonar o tratamento passaram pela cabeça do técnico de farmácia. Ele só tinha duas escolhas: aceitar o tratamento ou morrer e, ao ver o empenho da equipe, o cuidado, a atenção, se viu motivado a continuar.

Desolado com a situação de retirada total do estômago, foram os gestos dos profissionais de saúde que fortaleceram o psicológico de Alexandre que, da sua maneira, entregou um agradecimento em forma de desenho.

Um bloco de anotações e caneta esferográfica foram suficientes para soltar a imaginação de Alexandre, que desenhou diversos profissionais que passaram pela enfermaria onde foi internado. As mensagens de carinhos e traços simples foram se multiplicando, e os desenhos foram deixados na caixa de serviços de Ouvidoria do Hospital.

Confira os desenhos em vídeo produzido pelo Departamento de Comunicação e Marketing da Santa Casa.

Informações: ASCOM Santa Casa de Campo Grande