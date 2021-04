Adolescentes espancam mulher até a morte em aldeia de Dourados

Segundo Dourados Agora, os envolvidos estavam consumindo bebida alcoólica, quando uma das menores teria dito às outras: “vamos matar ela, só assim serei a líder”.

Na manhã deste domingo, as envolvidas no crime foram capturadas pela Polícia Civil e por lideranças da aldeia indígena. As garotas, foram ouvidas na delegacia e na sequência levadas para a Unei (Unidade Educacional de Internação) feminina do município e vão responder por homicídio.