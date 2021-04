Vídeo: Neymar discute com rival e seguranças evitam briga

Neymar não conseguiu impedir a derrota do Paris Saint-Germain na rodada do Campeonato Francês. O camisa 10 foi expulso aos 44 minutos do segundo tempo no revés para o Lille, por 1 a 0, que colocou o rival na liderança.

O brasileiro recebeu dois cartões amarelos após desentendimentos com os adversários. Jonathan David, aos 19 minutos da etapa inicial, fez o único gol da partida. Mas a caminho do vestiário, o brasileiro se envolveu numa outra encrenca.