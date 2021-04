Luan Santana surpreendido pela PMA durante pesca em MS

Luan Santana foi surpreendido pescando no Rio Coxim pela fiscalização da PMA (Polícia Militar AMbiental) na Operação Semana Santa, de São Gabriel do Oeste, nesta sexta (2). O cantor sertanejo Luan Santana estava em uma fazenda localizada cerca de 20 quilômetros do distrito do Areado.

Acompanhado do pai, tios e amigos, ele não fazia nada de irregular. Luan deixou um recado de agradecimento ao trabalho da PMA. A equipe realizou fiscalização no Rio Coxim da ponte de concreto na rodovia MS-142, no município de Camapuã até a confluência do Rio Taquari, município de Coxim.

São 190 quilômetros nestes três primeiros dias de abril com abordagem de 13 embarcações, 22 pescadores e nove ranchos de pesca. Além disso, foram recolhidos ou retirados 27 anzóis de galho armados irregularmente.