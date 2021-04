Dias antes da filha nascer, Leandrinho é intubado e pede oração

O pulmão de Leandrinho está 80% comprometido

O empresário e dono da sua própria marca Leandro Vieira, conhecido como ‘Leandrinho’, gravou um vídeo emocionado pedindo oração na internet e diversas pessoas se comoveram para criar uma corrente de orações. A sua esposa Grazi também está contaminada pelo coronavírus.

Uma amiga do casal, publicou mensagens para que as orações continuem ao casal e seus filhos, Miguel e Leandra, que acabaram de nascer ”Que eles possam sair dessa e voltar para seu lar e viverem felizes com a graça de Deus!”