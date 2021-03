Hamilton celebra vitória no retorno da F1 por menos de 1s

Na abertura da temporada de Fórmula 1, o Grande Prêmio do Bahrein, o britânico Lewis Hamilton levou a melhor, mesmo largando na segunda posição no último domingo (28). Por 0s745, ele levou a Mercedes à vitória e começou 2021 da mesma forma que terminou os últimos: imbatível.

“Eu amo o desafio. Eu amo este esporte. Que forma de começar a temporada. Hoje é um lembrete de que através do aproveitamento e direcionamento do nosso poder coletivo, podemos fazer grandes coisas. É ótimo estar de volta”, escreveu o heptacampeão em uma postagem de comemoração no Twitter.

A corrida pode ter sido o prenúncio de uma disputa mais equilibrada em relação aos últimos anos. Hamilton venceu, mas precisou conter as investidas do holandês Max Verstappen (RBR), que havia largado na frente, até a última reta. Valtteri Bottas, também da Mercedes, completou o pódio em Sakhir. Esta foi a 96ª vitória de Hamilton na carreira e a primeira em uma abertura de temporada depois de seis anos. O próximo GP será disputado no dia 18 de abril, em Imola, na Itália.