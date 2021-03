Vídeo: Navio encalhado no Canal de Suez gera prejuízo de 400 milhões de dólares por hora

Com mais de 225 mil likes e mais de 2064 comentários o vídeo do perfil Sincero Oficial do Instagram, traz humor a uma situação que vai culminar nos postos de combustíveis: O navio encalhado no canal de Suez que barra a passagem de mais de 430 de navios de carga. Também afeta o mercado de carnes em todo o mundo. São sete dias de bloqueio com 130 mil ovelhas. Cerca de 92 mil animais deveriam ter chegado ao Líbano no dia 21 de março. Além disso, são mais 11 embarcações com ovinos paradas. (veja o vídeo abaixo)

Os prejuízos passam de 400 milhões de doláres por hora. São quase 10 bilhões de dólares ou mais de 53 bilhões de reais. São mais de 14 embarcações com carga viva, mas a maioria é de graneleiros, que levam commodities: grãos e minério de ferro.

Detalhadamente são: 82 Graneieiros, 72 navios de contêiner, 35 navios de Carga Geral, 32 navios-tanques de produtos químicos, 27 petroleiros (petróleo bruto), 17 transportadoras de veículos, pelo menos 14 transportadores de gado (carga viva), 11 navios para transporte de gás liquefeito de petróleo e oito navios metaneiro, para transporte de Gás Natural. (veja vídeo de humor abaixo).