Supermercados fazem promoção de ovos da Páscoa com descontos

Faltando cerca de 8 dias para a Páscoa – comemorada em 4 de abril –, alguns supermercados da Capital já estão se movimentando para oferecer descontos de mais de 30% nos preços aos consumidores e buscando melhorias na forma de pagamento. No caso do Comper, o ovo de Páscoa Mondo Allegro ao leite, de 250 gramas, está saindo por R$ 29,90.

Mas, se o cliente comprar três unidades, paga somente duas no valor que passa a ser R$ 19,93 cada. Desconto de 33%. O ovo Perugina ao leite, de 210 gramas, está R$ 54,90. Comprando três, paga só dois por R$ 36,60. O Baci ao leite custa R$ 69,90. Na mesma promoção que os demais, sai por R$ 46,60 cada. Além disso, até o dia 2 de abril, o ovo Serenata de Amor Garoto (196,5 gramas) está R$ 36,99. Os ovos de 350 gramas Talento avelã, castanha-do- -pará e Talento meio amargo estão R$ 39,49 cada. O Kit Kat (227g), da marca Nestlé, e o White estão R$ 35,99 cada. O ovo Kit Kat de 332 gramas sai por R$ 44,90.

O ovo Classic da Nestlé e o Galak (185 g) estão sendo vendidos por R$ 34,89 cada. Já em qualquer Fort Atacadista de Campo Grande está sendo proporcionada uma melhor maneira de pagamento até dia 4 de abril. Pagamento em até 6 vezes sem juros, com parcela mínima de R$ 15,00 no Vuon Card, cartão próprio da empresa, para toda a linha de chocolates, vinhos, pescados e azeites.

A vantagem do cartão é poder comprar a prazo, com até 40 dias para pagamento, dependendo da data que foi feita a compra. Além disso, o consumidor tem acesso a alguns itens nas gôndolas com preços menores que os vendidos à vista, exclusivos para quem tem o cartão.

