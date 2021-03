Jovem é presa após tentativa de dar o ”PINOTE” na Polícia Militar

A perseguição ultrapassava 120 km/h

Nesta madrugada de sexta-feira (12), uma jovem de 22 anos foi presa após tentar uma fuga “alucinada” por várias ruas e bairros de Três Lagoas. A perseguição só acabou após ser cercada por várias viaturas. Ela responderá pelos Crimes de Dirigir sob influencia de álcool, Direção Perigosa, Desobediência e Resistência.

Segundo informações, por volta das 1h, uma equipe da Polícia Militar viu um veículo Volkswagen Virtus trafegando em alta velocidade. Na sequência, foi realizada uma tentativa de abordagem, porém a condutora aumentou ainda mais a velocidade e fugiu em direção à lagoa maior.

Nesta hora, foi iniciado uma perseguição para interceptar o veículo suspeito, que seguia desrespeitando todas as sinalizações de trânsito, quase atingindo uma motociclista. Pouco a frente, ela perdeu o controle e subiu na calçada, mas retomou.

Em seguida, ela derrapou o carro e parou atravessado na via. Nesse momento os militares desceram, momento que a jovem avançou o carro em direção a um policial vindo a derrubá-lo, que instintivamente disparou duas vezes em direção a um dos pneus atingindo o para-choque e para-lama.

Insistente, a fuga continuou em velocidade que ultrapassava 120 km/h. O veículo continuou em direção perigosa até ser cercado e interceptado por várias outras viaturas no bairro Interlagos.

Aos policiais, revelou ter consumido bebida alcoólica. Logo, foi dado voz de prisão à condutora sendo autuada em flagrante e encaminhada ao Estabelecimento Penal Feminino. Veja mais.

(Com informações e fotos do repórter do Itamar Buzzata)