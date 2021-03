Acidente entre carretas na BR-163 mata motorista do RS

Um acidente por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira (12), matou o caminhoneiro da cidade de Palmitinho (RS) Ricardo Antunes Diel, 52, próximo a Usina Rio Amambai. O acidente de trânsito envolveu duas carretas e aconteceu no quilômetro 117 da BR-163, em Naviraí – 361 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Folha de Naviraí, A vítima fatal dirigia uma carreta que retornava para Palmitinho após fazer entrega de uma carga de suínos em Dourados. O acidente foi entre carretas da mesma empresa e, com o impacto entre os veículos, Ricardo ficou preso entre as ferragens da carroceria do caminhão.

O corpo do motorista foi retirado das ferragens após intervenção de militares do Corpo de Bombeiros de Naviraí e socorristas da concessionária que administra a rodovia. Ele será transladado para Parobé (RS), onde deve ocorrer o sepultamento.