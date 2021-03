Fotógrafo ganha prêmio global com foto chocante do Pantanal

A foto de uma macaco carbonizado no Pantanal foi a vencedora da edição 2021 do Photo Contest, da World Press Photo, na categoria “Meio Ambiente / Histórias” Entitulada “Pantanal Ablaze”, algo como Pantanal em Cinzas de Lalo de Almeida.

A fazenda Santa Tereza, localizada na Serra do Amolar, Pantanal é o cenário do registo. O lugar foi um dos mais atingidos pelas chamas. A imagem retrata o animal agonizando de joelhos e seu contexto mostra a morte do verde.