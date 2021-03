Profissionais de Educação Física privados serão vacinados

A partir desta quarta-feira (10), de acordo com o Conselho Regional de Educação Fìsica (CREF11/MS), a Secretaria Municipal de Campo Grande começa a vacinação contra COVID-19 dos Profissionais de Educação Física da rede privada acima de 55 anos. A imunização, que vai até sexta-feira (12), acontece, exclusivamente no Drive-thru, no Parque Ayrton Senna, localizado no bairro Aero Rancho, das 13h às 17h30 e na Seleta (anexo ao Posto de Saúde 26 de Agosto, na Rui Barbosa), das 13h às 17h.

Para vacinar é preciso realizar o cadastramento prévio pelo site http:://vacina.campogrande.ms.gov.br. É obrigatório no ato de vacinação a apresentação do documento de identificação pessoal com foto (cédula de identidade profissional, RG/identidade, CNH) e comprovante de vínculo empregatício. O usuário deverá também levar uma cópia da documentação funcional que será requerida pelos servidores. Os documentos podem ser cópias da Carteira Profissional e Holerite para demais trabalhadores da saúde.

De acordo com informações do CREF, seus Integrantes stiveram reunidos algumas vezes com representantes da SESAU, com a intenção de garantir a imunização dos profissionais também da rede privada. O Conselho ainda está acompanhando a vacinação no interior do Estado.