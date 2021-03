Operário promove venda de pizzas para ajudar a pagar ‘continhas’

Ação acontece sábado e expectativa é de vender 800 unidades

O Operário Futebol Clube promove neste sábado (13), entre 10h e 15h, na sede do Clube Ypê, em Campo Grande, a 3ª edição da Pizza entre Amigos. As unidades serão comercializadas de modo semiprontas, e somente para retirada, e a venda servirá para o Galo de Mato Grosso do Sul pagar algumas contas, segundo o presidente do time, Estevão Petrallás.

Com base na última edição realizada no fim do ano passado, o dirigente espera vender em torno de 800 pizzas e arrecadar aproximadamente R$ 24 mil. O valor arrecadado será destinado a pagar contas menores, como custos com a viagem a Dourados, onde o time tem estreia prevista no Estadual, domingo (14), diante da equipe local. Além de saldar dívidas de alguns atletas que atuaram no torneio de 2020.

Segundo Petrallás, para esta temporada, a folha salarial do elenco alvinegro é de R$ 50 mil. “Montamos um time bastante pé no chão, primeiro pensando em não cair, e daí vamos construindo aos poucos”, observa. Atualmente, o grupo de jogadores sob o comando de Glauber Caldas conta com 28 jogadores.

Ele ressalta que a ajuda do governo estadual aos clubes no pagamento da hospedagem e alimentação ao time visitante é fundamental. “Em um jogo fora de casa são 75 refeições por equipe, alivia bastante”, argumenta o dirigente. O Poder Público também arca com a taxa de arbitragem. “Sem essa ajuda, dificilmente os clubes teriam condições de disputar o campeonato”, acrescenta.

Em razão da pandemia, o clube também vê a iniciativa de sábado como uma opção de mobilizar a massa operariana. “É uma forma de movimentar a nossa torcida”, acrescenta Petrallás. O dirigente afirma não ser um expert quanto à produção de uma pizza, mas faz questão de dizer que o pessoal coloca os ingredientes “com bastante vontade”. São três opções: calabresa, marguerita, e mussarela.

Ressalta que a venda no sistema drive-thru é uma forma de evitar aglomeração e que os protocolos de segurança serão obedecidos. Os pedidos podem ser feitos antecipadamente, mas serão aceitos pedidos na hora.

(Texto: Luciano Shakihama)

