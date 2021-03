COVID19: Mil covas serão construídas nos próximos dias em Campo Grande

Por conta do avanço do número de mortes pela Covid-19, a prefeitura de Campo Grande e a administração do Cemitério São Sebastião começou a ampliar nesta quarta-feira (10) a área para a implementação de mais covas, no estacionamento do espaço localizado na Avenida Coronel Antonino.

Segundo informações, o estacionamento do Cemitério São Sebastião, conhecido popularmente com “Cruzeiro” dará lugar a mil covas que serão abertas nos próximos dez dias. O preparo do local já começou a ser feito pela equipe que está isolando o local, com a construção.

(Com informações: Itamar Buzzato)