Motorista fica em estado grave após acidente no José Abrão

Uma mulher, de 25 anos, perdeu o controle da direção numa curva e capotou um VW Fox vermelho no domingo (7), em frente ao Tênis Club localizado na Avenida Euler de Azevedo, região do bairro José Abrão, norte de Campo Grande.

Segundo informações, a vítima foi atendida por uma unidade de resgate e um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que acompanhou a vitima dentro da viatura do Corpo de Bombeiros. A motorista sofreu poli traumatismo, traumatismo craniano grave e segue na área vermelha do pronto socorro. Veja também.

(Com informações: Itamar Buzzata)