Corinthians encaminha renovação com Cazares por três temporadas

O Corinthians encaminhou o acerto de renovação com o equatoriano Cazares por três temporadas. O meia tem contrato com o Timão até o dia 30 de junho deste ano, e resolve detalhes burocráticos para assinar a extensão de seu vínculo até o meio de 2024.

Nas últimas semanas, o empresário de Cazares esteve no CT Joaquim Grava para negociar os termos do novo contrato, que deve ser assinado nas próximas semanas. Para ficar com o atleta em definitivo, a diretoria do Corinthians aceitou o pedido de Cazares por aumento salarial.

Com o novo contrato de Cazares encaminhado, a diretoria agora foca nas negociações com o zagueiro Jemerson e com o meia Otero. Ambos têm vínculos curtos, até o fim do mês de junho deste ano, e estão conversando com o Corinthians para chegar em um acordo. A cúpula do Timão entende que seria importante manter os dois jogadores no elenco, mas não fará loucuras para segurá-los.

O clube do Parque São Jorge passa por um momento complicado em suas finanças, e a diretoria eleita tenta curtar custos em todos os departamentos e renegociar dívidas. Por isso, a aposta para a temporada 2021 está nos garotos promovidos das categorias de base.

(Com informações: UOL Esportes)