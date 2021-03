Com variante circulando, SES se reúne com prefeitos hoje

Com a confirmação da variante P.1 no Estado, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) vai se reunir nesta segunda-feira (8), às 9h, com todos os 79 prefeitos de Mato Grosso do Sul. Será mais uma tentativa de convencer os gestores a implementarem medidas mais severas contra o coronavírus.

Durante a divulgação do boletim epidemiológico na sexta-feira (5), o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende afirmou que o iminente colapso no sistema de saúde, é fruto da desobediência cega da população que não cumpre as medidas de prevenção contra a doença. Com a variante sendo atribuída ao aumento de internações, o sequenciamento genético do homem de 37 anos, de Corumbá, pode não ser o único caso confirmado da nova cepa em MS.

Pesquisadores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) constataram 22 casos suspeitos da variante P.1, em 42 exames de COVID-19 coletados no Estado. Professor da instituição e responsável técnico pelo LabDip (Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina), James Venturini, explicou ao jornal O Estado que a cepa já pode ser encontrada em todo o Estado.

Venturini relatou que foram recebidas amostras das regiões do conesul e central de MS. Por meio da metodologia de triagem, os pesquisadores selecionaram os exames com uma carga viral mais elevada, vertente característica em mutações da COVID-19. Após essa etapa, o teste RT-PCR foi novamente analisado com a utilização de diferentes reagentes.

“Pelo exame e metodologia que nós usamos, verificamos que 22 amostras tinham perfil compatível com a variante de Manaus. O próximo passo é confirmar a cepa através do sequenciamento genético. Cabe lembrar que o sequenciamento além de uma técnica muito cara, depende de um equipamento muito robusto, além de uma equipe para analisar o DNA e RNA do vírus”, afirmou James.

Conforme o pesquisador, a UFMS adquiriu em 2020 um sequenciador genético. No entanto, por falta de insumos importados, as análises ainda não começaram na instituição. A estimativa é de que os produtos necessários cheguem em 30 dias.

Em relação às análises pela metodologia de triagem, novos kits de reagentes devem chegar dos Estados Unidos nas próximas semanas. Conforme James, esse lote deve viabilizar o estudo de 100 amostras. “Parece pouco, mas isso possui um custo de R$150 mil”, afirmou.

A SES informou que 40 amostras de controle de qualidade permanecem em investigação de sequenciamento genético no laboratório da Funed (Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte (MG). Destas, 22 são de pesquisa da UFMS. Outros 18 exames são do Lacen-MS (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul).

P.1 já predomina em pelo menos 6 estados

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) emitiu na quinta-feira, um comunicado técnico em que pesquisadores alertam para a dispersão geográfica das variantes de COVID-19. A alta prevalência da nova cepa afeta três regiões analisadas: sul, sudeste e nordeste do Brasil.

O novo protocolo de RT-PCR, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, foi utilizado para avaliação de cerca de mil amostras dos estados de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O protocolo detectou a mutação comum em três das ‘variantes de preocupação’ (P1, identificada inicialmente no Amazonas, B.1.1.7, no Reino Unido e B.1.351, na África do Sul), que são potencialmente mais transmissíveis.

Dos oito estados avaliados neste recorte apenas dois não tiveram prevalência da mutação associada às variantes de preocupação: caso de Minas Gerais, com 30,3% das amostras testadas como positivo para a mutação e, em Alagoas, com 42,6%. Nos demais estados, mais de 50% das amostras foram identificadas com a mutação associada às cepas de preocupação.

(Texto: Mariana Moreira)