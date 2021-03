Geraldo Rezende avalia péssimo cenário da pandemia em MS

”Estamos com prenúncio de um colapso de várias cidades”, declarou em live

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, avaliou em live do boletim diário de Covid-19 desta sexta-feira (5) a necessidade cada vez maior de transferência de pacientes do interior confirma cenário muito ruim da pandemia do coronavírus em Mato Grosso do Sul. ”Estamos com prenúncio de um colapso de várias cidades do Estado.”

Mato Grosso do Sul registrou mais 23 óbitos por complicações da Covid-19 nas últimas 24 horas. Conforme o boletim, o Estado acumula 3.416 vidas perdidas para a doença.

Diante do quadro, foi anunciado pelo secretário que na próxima segunda-feira (08) a SES fará uma reunião com todos os 79 prefeitos para a adoção de medidas mais severas contra o coronavírus.

Leitos disponíveis

O número de pacientes internados segue avançando. Já os internados que no dia 20 de fevereiro era de 495, nesta sexta-feira (5) é de 712, entre leitos clínicos e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A taxa global de ocupação de leitos no Estado é de 92% na macrorregião de Campo Grande, 89% em Dourados, 82% em Três Lagoas, e 63% em Corumbá.