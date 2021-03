Com 96% das UTI’s ocupadas, Prefeitura instala mais sete leitos

O boletim epidemiológico deste domingo (7) divulga 542 infectados e 13 mortos por covid-19 em Mato Grosso do Sul, registrados nas últimas 24 pelo governo estadual. Com isso, soma-se 91 mortes pelo coronavírus apenas em março de 2021.

Segundo o documento, já estão ocupados 96% dos leitos de terapia intensiva de hospitais públicos e privados da macrorregião de Campo Grande, que engloba a Capital e outros 18 municípios. No mesmo período, a Prefeitura de Campo Grande está disponibilizando mais sete leitos de terapia intensiva (UTI) para atendimento de pacientes com coronavírus (Covid-19).

Os sete novos leitos foram disponibilizados na Clínica Campo Grande, que passa a contar com 12 leitos de UTI exclusivos para atendimento SUS. Também foram cedidos oito respiradores pelo município e seis monitores pelo Governo do Estado para viabilizar o funcionamento dos leitos.

Dourados

O mesmo alto índice de lotação é verificadona Macrorregião de Dourados, isso inclui todas as UTIs, seja as exclusivas para covid ou não. Incluindo pacientes em leitos clínicos e em UTI’s (Unidades de Terapia Intensiva), em todas as unidades de saúde do Estado, há 672 pessoas hospitalizadas.