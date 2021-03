Camionete furtada no RJ é recuperada com mais de 1,5 tonelada de maconha

A camionete furtada na cidade de Rio das Ostras (RJ)

Durante um patrulhamento ostensivo na rodovia MS-164, Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, na noite de sábado (6), uma camionete Mitsubishi L200 Triton carregada com 1.531,700 quilos de maconha no município de Ponta Porã.

Segundo informações, os militares deram ordem de parada ao condutor que desobedeceu e fugiu, em alta velocidade, mesmo advertido com sinais sonoros e luminosos. Alguns quilômetros à frente, o homem abandonou a camionete e correu para uma mata às margens da rodovia e não foi localizado.

A camionete, totalmente carregada com o entorpecente, foi furtada na cidade de Rio das Ostras (RJ), no dia 30 de setembro de 2020. Já a ocorrência foi registrada e entregue na 1ª Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.

Operação Hórus

A ação ocorreu em virtude da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação conta com forças de segurança estaduais e federais no combate a crimes na região da fronteira.

(Com informações: Itamar Buzzata)