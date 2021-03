Jovem é preso depois de roubar pessoas usando carro do Governo

A Equipe do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) recuperou na madrugada deste domingo (7) um Toyota Etios do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) que havia sido furtado na última sexta-feira (5) do pátio do órgão e estava sendo utilizado para cometimento de roubos pela cidade. Uma pessoa, de 22 anos, foi presa na posse do veículo oficial e uma réplica de revólver.

Segundo nota dos policiais, os bandidos cometeram vários assaltos utilizando o automóvel. Na madrugada de ontem, um casal, de 20 e 21 anos, foi alvo dos bandidos, na Avenida Afonso Pena, logo após o viaduto com a Avenida Ceará.

As vítimas contaram que, por volta das 2h30, seguiam em um VW Gol pela na Avenida Afonso Pena, quando foram fechados pelos ciminosos, que parou bruscamente na frente do carro do casal. Os bandidos levaram os aparelhos celulares e uma quantia de R$ 20. Em seguida, os autores fugiram em alta velocidade.