Jovem é morto a tiros e homem é encontrado sem vida na Capital

Na tarde desta sexta-feira (5), Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira, vulgo ”Pipou”, 23, não resistiu e morreu após ser atingido pelo menos quatro vezes, numa residência na região do Jardim Colorado, sul de Campo Grande. De acordo com as informações iniciais o motivo seria uma briga entre grupos rivais da região.

O rapaz foi encontrado morto em um dos quartos da casa, localizada na Rua Zeca Mota. A vítima morava com um amigo e, e de acordo com a polícia, os bombeiros foram chamados mas ele já estava morto, foi quando SAMU foi acionado para constatar o óbito.

Instantes antes, Eduil Pereira Santos, 49, foi encontrado morto no interior de sua residência, localizada na Avenida Ernesto Geisel, no Guanandi. Ele morava sozinho e o corpo estava caído perto da porta.

De acordo com o sobrinho da vítima, uma mulher teria passado em frente a residência, quando avistou o corpo de Eduiu e avisou Eduardo. A dinâmica do homicídio ainda está sendo apurada e ambos os casos seguem em investigação pela Polícia Civil. Veja mais.

(Com informações: Itamar Buzzata)