Vídeo mostra bate-boca e aglomeração em igreja evangélica da Capital

Os vizinhos do prédio chamaram a polícia

A eleição da nova diretoria na Igreja Assembleia de Deus Missões prevista para acontecer quinta-feira (4), terminou em confusão e virou caso de polícia com várias denúncias em Campo Grande. Além disso, há relatos de que membros da igreja foram agredidos e uma adolescente de 14 anos ameaçada por seguranças contratados.

Segundo informações, o evento foi marcado por acusações da oposição ao pastor líder da congregação, de tentativa de manipulação e censura pelo direito ao voto por parte dos membros. Com as eleições marcadas para ontem, os membros da igreja foram surpreendidos com a presença de diversos seguranças que impediam a entrada das pessoas.

Membros da igreja que foram até à frente da sede acabaram formando uma grande aglomeração e houve empurra-empurra e xingamentos. Um pastor, identificado como Miguel Quevedo, opositor a Dionízio, passou mal e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado. Ele foi levado para a Santa Casa e identificou-se que o pastor havia sofrido um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Caso de polícia

Por causa da aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus e da confusão, os vizinhos do prédio chamaram a polícia que tentou acalmar os ânimos. Três viaturas compareceram ao local para dispersar quem estava do lado de fora.

(Com informações da Uol)