Governo promete descontos na hora de abastecer para motoristas de aplicativo

Representantes de profissionais que atuam no transporte de passageiros pelos aplicativos em funcionamento em Campo Grande se reuniram na manhã desta sexta-feira (05) com o Governo do Estado, para discutir ações em benefício da categoria.

Para tentar auxiliar a categoria nessa questão dos combustíveis, o superintendente do Procon Estadual Marcelo Salomão pretende, junto com a categoria, discutir com o Sinpetro (Sindicato dos Postos de Combustíveis, Derivados de Petróleo e Conveniências) uma forma dos motoristas de aplicativo terem algum tipo de desconto ao abastecer os carros.

Durante a reunião, realizada na Governadoria, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, disse aos motoristas de aplicativo que os temas tratados envolvem outros órgãos, como a Petrobrás, Prefeitura e Secretaria de Fazenda, e por isso cada assunto será discutido com esses setores.

Mas Sérgio Murilo disse que o Governo do Estado está a disposição para apoiar a categoria na implementação de ações para fortalecer e dar mais segurança a eles no exercício das atividades.

Para amenizar o problema quanto a relação com as plataformas que trabalham com aplicativo para o transporte de passageiros, o presidente da Fundação Estadual do Trabalho (Funtrab), Marcos Derzi, se dispôs a discutir com a categoria a criação de uma plataforma regional via entidade que os representa. Por enquanto, existe apenas uma Cooperativa recém criada, que ainda não tem um grande número de associados.