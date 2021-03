Apesar de confirmação de variante, SES descarta medidas mais restritas

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil estabeleceu um novo recorde de mortes por COVID-19 em 24 horas. Na quarta-feira (3), o país perdeu 1.910 pessoas para a doença. Em paralelo, a variante P.1 continua se propagando em pelo menos 18 estados da Federação, com um caso já confirmado em Mato Grosso do Sul. Apesar do cenário preocupante, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) descarta medidas mais restritivas no Estado.

Conforme a pasta, mesmo com os indícios de que a cepa esteja presente em Corumbá e Dourados, por ora as barreiras sanitárias não devem ser reativadas. O coronel e diretor de Saúde do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), Marcello Fraiha, explicou ao jornal O Estado que a secretaria pretende intensificar as ações de fiscalização do decreto estadual de toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas das 22h às 5h.

mente para a intensificação da fiscalização na região do no sul do Estado, que apresenta uma situação mais preocupante”, afirmou Fraiha. De acordo com o coronel, em relação aos leitos de UTI (Unidade de Terapia

Intensiva) destinados ao tratamento de COVID-19, a SES está verificando as possibilidades de“Discutimos isso, especial expansão.

