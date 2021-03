Eleição suplementar em Sidrolândia acontece em 11 de abril

A eleição suplementar para a Prefeitura de Sidrolândia vai acontecer no dia 11 de abril. O calendário do pleito em que serão escolhidos prefeito e vice-prefeito foi divulgado ontem pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

A realização de uma nova eleição no município, que fica a 64 quilômetros da Capital, foi decidida pelo plenário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na terça-feira (2). Daltro Fiuza (MDB) teve negado o último recurso na corte eleitoral, em processo que questionava a decisão do TRE-MS que negou registro de candidatura no pleito de 2020, pela prática de ato doloso de improbidade administrativa. Na corte, os ministros mantiveram a decisão do TRE-MS.

Com a decisão do TSE, todos os votos obtidos pela chapa de Daltro Fiuza foram anulados e, por isso, uma nova eleição deve ser realizada. Desde 1º de janeiro, quem comanda o município é a presidente da Câmara Municipal, Vanda Cristina Camilo (PP). Ela foi eleita presidente do Legislativo Municipal e, logo em seguida, tomou posse como chefe do Executivo.

Cronograma do pleito

Conforme a resolução publicada pelo TRE-MS, no início da noite de ontem, as convenções partidárias devem acontecer de hoje (5) até a próxima quinta- -feira (11). As candidaturas devem ser registradas até o dia 14 de março. As propagandas podem ser feitas entre os dias 15 de março e 10 de abril. Já o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão será veiculado entre os dias 20 de março e 8 de abril.

O dia 29 de abril é o último dia para o julgamento das contas de campanha. No dia seguinte, acontece a diplomação dos eleitos. A posse do novo prefeito e do vice-prefeito está marcada para o dia 1º de maio.

