Está a procura de emprego? Confira as vagas disponíveis em MS

Campo Grande e Dourados são as duas macrorregiões que se destacam em oportunidades de emprego nesta sexta-feira (05), somente na Capital a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul disponibiliza 247 vagas ressaltando as ocupações de servente de pedreiro (20) e azuleijista (06).

Portanto com objetivo de evitar aglomerações a Funtrab disponibiliza um novo aplicativo de agendamento, o “MS Contrata+ para trabalhadores”, plataforma criada para agilizar o processo de atendimento e evitar grandes filas, disponível para IOS e Android. Conforme último levantamento a ferramenta já obtêm mais de 18 mil currículos cadastrados.

Os interessados devem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, número 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.