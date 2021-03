Vídeo: Motorista de caminhonete é executado na saída para Antônio João

As polícias civis e militares de Ponta Porã atenderam no final da tarde desta quinta-feira (4) o crime em que um homem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros enquanto dirigia na saída para a cidade de Antônio João, na periferia de Ponta Porã.

Segundo informações, o homem trafegava com o veículo uma Caminhonete Ford F250, quando foi surpreendido pelo assassino. A vítima caiu de lado no veículo e morreu na hora, atingida no lado esquerdo do corpo. Veja imagens chocantes a seguir.

(Com informações do Itamar Buzzatta)