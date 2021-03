Casal é encontrado morto e polícia investiga casos de homicídios recentes na fronteira

Os corpos de um casal foram encontrados na tarde desta quinta-feira (4) na margem de uma estrada perto do frigorífico da Friboi/JBS, em Ponta Porã. Por foto, familiares reconheceram uma das vítimas como Wathylla Pereira Soares, 26, natural de Araguaína (TO), mas residente até o ano passado em Várzea Grande (MT).

Segundo Ponta Porã News, outro homem foi encontrado, um dia antes, degolado próximo ao local dos corpos em estrada de terra do Jardim Monte Alto, a poucos metros da linha internacional que separa o município de Ponta Porã do Paraguai. Policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil estão no local.