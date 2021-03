Atenção concurseiros: Governo autoriza concurso para Polícia Civil de MS

Os concurseiros de plantão devem ficar atentos para a nova oportunidade. O governador Reinaldo Azambuja autorizou nesta quarta-feira (03) a realização de concurso público de provas e títulos para a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O decreto N. 15.626 consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o texto, são 250 vagas ofertadas nas categorias de Perito Papiloscopista (38), de Agente de Polícia Científica (100) e de Perito Oficial Forense, nas funções de Perito Criminal (67) e de Perito Médico-Legista (45).

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ficarão responsáveis por estabelecer as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos.

Editais específicos irão informar as fases do concurso, os critérios de aprovação, além das modalidades das provas e os conteúdos de cada uma.

