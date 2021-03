Centro de meteorologia prevê 10 dias de chuva no Estado

Dois novos alertas de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul foram emitidos nesta quarta-feira (3) pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. De acordo com especialistas, os próximos 10 dias serão chuvosos em todo o Estado, podendo ocorrer chuva com raios e trovoadas em pontos isolados.

Elaborados com base em previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os avisos têm validade até às 8h de quinta-feira (4). Municípios das regiões Sul, Sul-Fronteira, Grande Dourados e Vale do Ivinhema devem ser mais afetados.

Na semana seguinte deve haver ligeira redução das áreas de instabilidade, mas com pancadas de chuva isoladas. São esperadas pancadas de chuvas de cerca de 80 milímetros acumulados em todas as áreas no período, com pico de até 100 milímetros acumulados sobre as regiões central e oeste de Mato Grosso do Sul.

(Com informações: Cemtec)