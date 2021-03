UEMS abre inscrições para curso gratuito de informática básica

Estão abertas as inscrições para o curso de Informática Básica 2021 da Unidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade de Dourados. O curso gratuito será ministrado através de videoaulas e terá acompanhamento por webconferência. Os interessados podem realizar as inscrições através do link.

No curso, os alunos poderão aprender sistemas operacionais do GNU e Linux, comandos de terminal, navegadores web e moodle. As aulas começam no dia 13 deste mês e estarão disponíveis aos sábados, às 9h, no canal do Youtube. No fim do curso, os alunos recebem certificado de 52 horas.

Apesar das aulas começarem dia 13, as inscrições seguem abertas até o começo de abril. No ato da inscrição é necessário preencher as respostas com os dados cadastrais do aluno que irá participar do curso de informática.

