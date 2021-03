Prefeitura ampliará rigor para combater sonegação de impostos

Com dívida ativa perto de R$ 1 bilhão, a Prefeitura de Campo Grande vai investir neste ano em maior rigor no combate à sonegação de impostos. A fiscalização sobre o pagamento de Imposto sobre Serviços (ISS) por exemplo, terá um reforço para rever débitos principalmente de grandes devedores.

A afirmação foi feita pelo secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Filho, que ressalta que esse ano terá reforço. Para ajudar, foi montado diversas inspetorias e coordenações, além de alguns setoriais.

O valor de devedores de ISS ainda é difícil de dimensionar, mas o que consta na dívida ativa é um valor aproximado de R$ 1 bilhão. ” É a chamada dívida podre, porque a empresa quebrou, não tinha nenhum patrimônio, os sócios ou morreram ou é espólio. Então, não tem como cobrar, é muito difícil.

A inadimplência é quando você confessa a dívida e não paga. A sonegação é quando omite completamente. Tem alguns segmentos que são mais que os outros, eu não vou falar para não ofender o melindre dessas empresas”, ressalta Pedrossian.

Nesta semana, o secretário esteve na Câmara apresentando balanço orçamentário relativo ao 3º quadrimestre de 2020 aos vereadores. Na apresentação ele destacou que o ISS (Imposto sobre Serviços) teve avanço de 5,31% na arrecadação ultrapassando os R$ 350 milhões.

Cerca de R$ 120 milhões já estão guardados para o 13° de 2021

Ainda de acordo com Pedrossian Neto o décimo terceiro já está provisionado no valor, aproximado de R$ 120 milhões. O valor é parte do que foi arrecadado em janeiro e fevereiro.

“Nós já provisionamos o décimo terceiro no valor de cerca de 120 milhões. Nós recebemos o IPTU na primeira e segunda antecipação, recebemos o IPVA e guardamos 120 milhões numa conta para esperar dezembro, tá rendendo e aplicado. Sobrou um resto de recurso que é o nosso capital de giro”, explica.

(Texto: Rosana Siqueira com Dayane Medina)