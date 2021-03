PF e Ibama realizam operação contra exploração de madeira em Ponta Porã

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com o apoio da Polícia Federal, deflagrou operação contra exploração de madeira em área protegida no município de Ponta Porã, a 329 km da Capital. A ação também contou com a participação da Força Nacional.

Conforme informações da PF, investigações revelam indícios de desmatamento e exploração de madeira em áreas da Terra Indígena Arroio-Korá, no município de Paranhos (MS). O local, que é inserido no Bioma Mata Atlântica, é protegido por legislação federal.

Em nota, a PF ainda informou que a operação de hoje é importante para melhorar a integração entre os órgão e os indígenas “a fim de agilizar o atendimento às ocorrências ambientais e incentivar ações preventivas”.

Veja Mais:

Dólar fecha na maior cotação desde novembro, a R$ 5.66